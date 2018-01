Incendio en edificio de ciudad de Nueva York deja al menos 8 heridos

Al menos ocho personas resultaron heridas el martes en un incendio en un edificio en el Bronx, dijo el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York.

Los bomberos respondieron a un fuego en un inmueble de cuatro plantas cerca del zoo del Bronx en Van Nest alrededor de las 05:30 de la mañana del martes, agregó.

Over 200 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 6-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx pic.twitter.com/oKf3fWqlD2

— FDNY (@FDNY) January 2, 2018