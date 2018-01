6 puntos clave para entender las protestas en Irán

Este miércoles 3 de enero se cumplen siete días de las peores protestas en Irán desde 2009. Más de una veintena de personas han muerto y miles han sido detenidos. Incluso las autoridades han amenazado con condenar a muerte a los manifestantes detenidos. Estos son seis puntos clave para entender la actual crisis política en Irán.

Todo comenzó el jueves 28 de diciembre cuando se registraron multitudinarias protestas en Mashhad, la segunda ciudad más grande del país.

El principal motivo fue el alza de los precios de alimentos y la inflación; despotricando en contra del presidente Hassan Rouhani.

Los precios de varios artículos, como el huevo, se han elevado hasta en 40% en los últimos días. Los granjeros culpan de este incremento a las importaciones que el país realiza. Algo similar ocurre con la inflación, que el Banco Central de Irán calcula en 10%.

Ese jueves, la policía arrestó a un número no específico de manifestantes. En aquél momento no intervinieron ni la Guardia Revolucionaria del país ni sus afiliados.

Las aves domésticas son una parte importante de la dieta de los 80 millones de habitantes de Irán. Además, las alzas anteriores han causado problemas políticos a sus líderes en varios periodos desde la revolución islámica de 1979. Por otro lado; el desempleo entre jóvenes se mantiene en un nivel alto, cerrando 2017 con el 29.2%

Las protestas tuvieron su noche más violenta el 1 de enero; luego de que "manifestantes armados" trataron de tomar bases militares y estaciones policiales pero fueron repelidos por las fuerzas de seguridad, matando a 10 de ellos, reportó el lunes la televisión estatal iraní.

Algunos inconformes entonaron cánticos contra el gobierno y contra su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

La televisión estatal iraní publicó imágenes de bancos privados saqueados, ventanas rotas, autos volcados y un camión de bomberos que parecía estar en llamas.

El domingo 31, Irán bloqueó el acceso a Instagram y al popular servicio de mensajería Telegram, que es usado por los activistas para organizarse.

El presidente Hassan Rouhani.reconoció el malestar público sobre la economía de la República Islámica, aunque él y otros advirtieron que el gobierno no dudará en reprimir a quienes considere que rompen las leyes.

La economía de Irán ha mejorado desde el acuerdo firmado en 2015 con seis potencias mundiales (China, EU, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania). Según lo signado, Irán limitará su enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de algunas sanciones internacionales.

Actualmente, Teherán ya puede vender su petróleo en el mercado global y ha firmado acuerdos para comprar miles de millones de dólares en aeronaves occidentales. Pero la mejoría no ha llegado al ciudadano iraní promedio.

La ola reciente de protestas está presionando a Rouhani, en un momento en el que este acuerdo nuclear está en peligro por el rechazo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Precisamente fue Trump quien "le echó más leña al fuego" el sábado, expresando su apoyo a las protestas a través de Twitter.

"Hay muchos informes de protestas pacíficas de ciudadanos iraníes, hartos de la corrupción del régimen y del derroche de la riqueza nacional para financiar el terrorismo en el extranjero", escribió. "El gobierno iraní debe respetar los derechos de su pueblo, incluido el derecho a expresarse ¡El mundo está mirando! #IránProtesta".

Desde entonces, Trump ha calificado a Irán como "el principal financiador del terrorismo" y ha pedido el "cambio de régimen".

Trump se opone al acuerdo nuclear con Irán y ha criticado a Barack Obama por haberlo firmado. Las tensiones con el país islámico se han elevado a tal nivel que el actual presidente amenaza con cancelarlo.

"El pueblo de Irán finalmente está actuando contra el régimen brutal y corrupto. Todo el dinero que el presidente Obama tan tontamente les dio entró en el terrorismo y a sus 'bolsillos'. La gente tiene poca comida, gran inflación y no hay derechos humanos. ¡Estados Unidos está mirando!", tuiteó Trump.

