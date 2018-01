Trump se adjudica logro de cero muertes por accidentes aéreos en 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó el mérito de que en 2017 no se haya registrado en el país ni un solo fallecimiento debido a un accidente aéreo en grandes vuelos comerciales.

"Desde que llegué al cargo he sido muy estricto con la aviación comercial", afirmó Trump para agregar que en el pasado año -su primero al frente de la Casa Blanca- no se habían contabilizado muertes en este ámbito.

El mandatario aseguró en su perfil en la red social Twitter que se trata de "buenas noticias", ya que habían informado "de que hubo cero muertos en 2017, el año mejor y más seguro registrado".

Since taking office I have been very strict on Commercial Aviation. Good news – it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018