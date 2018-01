Casa Blanca podría considerar plan para naturalizar a dreamers

El gobierno de Donald Trump podría considerar una iniciativa de inmigración que incluya una vía para la naturalización de cientos de miles de jóvenes (dreamers), dijo el martes la secretaria de Seguridad Nacional, al tiempo que subrayó que no hay nada decidido y el muro fronterizo continúa siendo la prioridad.

El Congreso tiene a consideración por lo menos tres opciones, entre ellas la naturalización o la residencia legal permanente para los jóvenes que fueron amparados de la deportación de manera temporal, afirmó la secretaria Kirstjen Nielsen en una entrevista.

Los detalles para acceder a la naturalización, entre ellos cuántos años de espera y otros requisitos, tendrían que ser abordados.

A la pregunta de si el presidente apoyaría la naturalización, la funcionaria respondió que cree que “está abierto a escuchar las diferentes posibilidades y lo que representan, pero, hasta donde sé, en la Casa Blanca no se ha tomado una decisión”.

En septiembre, Trump dijo que no consideraría la posibilidad de naturalizar a los inmigrantes protegidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que data de la presidencia de Barack Obama y cuya cancelación Trump anunció el año pasado.

El mandatario le dio al Congreso hasta marzo para presentar una solución legislativa.

Nielsen expresó confianza en que la Casa Blanca y el Congreso puedan alcanzar un acuerdo que incluya medidas policiales fronterizas y de inmigración. Agregó que la construcción de un muro en la frontera con México es “lo primero y más importante”, y que el gobierno pretende eliminar los “recovecos” en aspectos como las solicitudes de asilo y la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias.

“Mantengo el optimismo. Debo hacerlo”, afirmó Nielsen. “Es muy importante. El pueblo de Estados Unidos ha dicho que lo querían. Me parece que debemos buscar puntos en común. Los detalles son complicados y allí podrían surgir problemas”.

Nielsen dijo que ella y otros altos funcionarios del gobierno analizarán esta semana un posible acuerdo con los legisladores, y que el presidente podría abordar el tema el miércoles durante la reunión con líderes del Congreso en la que se tratarán las prioridades legislativas de 2018.

Horas antes de las declaraciones de Nielsen, el presidente criticó a los demócratas por “no hacer nada” para proteger a los beneficiarios del DACA. Trump tuiteó que “¡los activistas del DACA y los hispanos se lanzarán duro contra los demócratas, comenzarán a ‘enamorarse’ de los republicanos y de su presidente! Nosotros damos resultados”.

Democrats are doing nothing for DACA – just interested in politics. DACA activists and Hispanics will go hard against Dems, will start “falling in love” with Republicans and their President! We are about RESULTS.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018