Gobierno de Trump deroga política que facilita legalidad de marihuana

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, derogó el jueves una norma sancionada bajo la presidencia de Barack Obama que allanó el camino para la legalización de la marihuana en todo el país, lo que genera confusión sobre la represión y el consumo tres días después de que entró en vigencia la legalización en California.

Sessions permitirá a los fiscales federales en las entidades donde la marihuana es legal decidir con cuánta fuerza aplican la ley federal de vieja data.

El anuncio de Sessions provocó una reacción adversa inmediata del senador republicano Cory Gardner, de Colorado, uno de los ocho estados que han legalizado el consumo recreativo de la yerba.

Gardner tuiteó que el Departamento de Justicia "ha pisoteado la voluntad de los votantes" de Colorado y otros estados. Dijo que la medida contradecía lo que había dicho Sessions antes de su juramentación como procurador general. El gobernador añadió que estaba dispuesto a tomar "todas las medidas necesarias" para combatir la medida.

I am prepared to take all steps necessary, including holding DOJ nominees, until the Attorney General lives up to the commitment he made to me prior to his confirmation.

— Cory Gardner (@SenCoryGardner) January 4, 2018