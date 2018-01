Sismo magnitud 4.7 despierta a residentes de California, Estados Unidos

Un fuerte sismo magnitud 4.4 se registró esta madrugada en el área de la Bahía de San Francisco, California. El movimiento ocurrió a las 2:39 am (hora local). Fue tan intenso que usuarios de redes sociales convirtieron el hashtag #Earthquake (temblor) en tendencia mundial.

The #earthquake almost killed my fish… pic.twitter.com/b7KUlxw2zw

#Earthquake took out some items at San Leandro Safeway pic.twitter.com/GiXiaputFi

— John De Motto (@johnDemotto) January 4, 2018