¿Cómo surgió el polémico libro "Fire and Fury" sobre Donald Trump?

Michael Wolff es un provocador. Se dice que le encanta la trifulca y que considera que lo único peor que estar bajo los reflectores es no estar bajo los reflectores.

Ya no tiene por qué temer que le suceda esto último.

Su libro incendiario sobre la presidencia de Donald Trump, que acaba de aparecer, se basa en lo que él asegura fue el acceso sin trabas al Ala Occidental, el lugar de la Casa Blanca donde se encuentran los despachos del presidente y sus colaboradores más estrechos, y más de 200 entrevistas, incluso unas tres horas con el mismo Trump.

Pone violentamente al descubierto lo que parece una guerra inevitable entre el presidente amante de la publicidad y su ex asesor Steve Bannon, quien en largas citas describe al mandatario, su familia y sus colaboradores en términos poco halagadores. Los abogados de Trump enviaron cartas a Wolff y la editorial, así como a Bannon, para que desistan de la publicación y de hacer declaraciones. Lejos de hacer caso y demorar la publicación de “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y furia: la Casa Blanca de Trump por dentro), la editorial adelantó la aparición del libro al viernes debido a la “demanda sin precedentes”.

“¿A dónde envío la caja de bombones?”, se preguntó Wolff con sorna al ser entrevistado por la NBC. Antes había tuiteado, “Gracias, señor presidente”.

Trump tuiteó el jueves por la noche que el libro de Wolff era pura ficción basada en fuentes inexistentes.

“¡No autoricé acceso a la Casa Blanca (en realidad lo rechacé muchas veces) para autor del libro falso! Nunca hablé con él para el libro. Está lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen. Vean el pasado de este tipo ¡y vean lo que sucede a él y Steve el Torpe!”, escribió Trump. La vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que la Casa Blanca había rechazado una veintena de pedidos de una entrevista con Trump.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018