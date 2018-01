Mueren 64 migrantes tras naufragio frente a las costas de Libia

Al menos 64 inmigrantes murieron el sábado pasado durante el naufragio de una lancha frente a las costas de Libia, informó hoy Flavio Di Giacomo, el portavoz italiano de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En su cuenta de Twitter precisó que ese dato fue obtenido de los testimonios recogidos por la OIM entre los supervivientes que arribaron al puerto siciliano de Catania, según los cuales en la embarcación siniestrada viajaban 150 personas.

64 migrants lost their life in the shipwreck occured last Saturday.According to testimonies gathered by @OIMItalia staff in Catania, the rubber dinghy, at the moment of the departure, was carrying 150 migrants.Survivors are 86. 8 corpses recovered and probably 56 missing migrants

