El polémico Joe Arpaio se postula al Senado de EU para ayudar a Trump

El polémico exalguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, anunció hoy que se postula al Senado por el estado de Arizona para desde allí ayudar al presidente de EU, Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Arpaio dijo que se presenta para "apoyar la agenda y políticas" de Trump en su misión de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez" (Make America great again).

I am running for the U.S. Senate from the Great State of Arizona, for one unwavering reason: to support the agenda and policies of President Donald Trump in his mission to Make America Great Again. https://t.co/ANppBdDOtp

— Sheriff Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) January 9, 2018