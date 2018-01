Encuentran cadáver de mexicano secuestrado por guerrilla de Paraguay

El cadáver hallado en el norte de Paraguay pertenece a un agricultor mexicano secuestrado con fines de extorsión en 2015. Su desaparición estuvo a cargo de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo, dijeron el viernes las autoridades.

"Podemos confirmar desde el punto de vista científico que entre 80 y 90% los restos óseos pertenecen a la persona que fue plagiada", informó en conferencia de prensa el médico forense Pablo Lemir.

Agregó que no se pudo llegar a un 100% de exactitud "porque desaparecieron órganos vitales que pudieron habernos brindado información científica. Esto significa que el cuerpo fue enterrado hace cerca de dos años".

Abraham Fehr, de 36 años y miembro de una colonia menonita, fue secuestrado el 8 de agosto de 2015. La guerrilla solicitó entonces un rescate de 500 mil dólares pero el padre de la víctima, del mismo nombre, sostuvo que no poseían esa suma de dinero.

Lemir indicó que no hubo forma de determinar la causa del fallecimiento aunque aseguró que "no murió por disparos de armas de fuego ni por efecto de arma blanca. No encontré rastros de ataduras ni de torturas físicas".

Primera vez que guerrilla de Paraguay asesina a un secuestrado

El cadáver se encontraba en el interior de una tumba hallada la víspera en una hacienda a unos 400 kilómetros al norte de Asunción, en el departamento de Concepción. Un peón del establecimiento había encontrado un panfleto del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) con un mapa que indicaba dónde estaba la fosa.

El fiscal antisecuestro Joel Cazal comentó que "continuaremos con la tarea de búsqueda de los criminales que tienen en su poder a otros secuestrados", como un policía, un hacendado de 68 años y dos jóvenes menonitas de la misma colonia en la que vivía Fehr.

"El área de los criminales incluye los departamentos de San Pedro y Concepción, muy extensos; eso hace que tengamos dificultades para ubicar el sitio del cautiverio", añadió.

El analista político Alfredo Boccia declaró a The Associated Press que "la muerte de un plagiado en poder de la guerrilla ocurre por primera vez. Es un hecho desmoralizante para su familia, la sociedad y el propio gobierno".

Agregó que "a pesar de este trágico momento no hay indicios de que el gobierno realice cambios radicales en su lucha contra el grupo rebelde, simplemente porque sus fuerzas de seguridad no saben en dónde buscar a los guerrilleros".

El EPP es señalado por las autoridades como responsable del asesinato de 21 militares, 13 policías y 27 civiles desde 2008.