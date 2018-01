Automóvil atropella a policía en Times Square y se da a la fuga

El Departamento de de Policía de Nueva York (NYPD) busca al conductor de un Mercedes-Benz que arrolló a uno de sus agentes en Times Square cuando éste trato de detenerlo por circular a exceso de velocidad.

El incidente quedó registrado en video y publicado en Instagram por el usuario Jeff Watt, @wrexlord, quien en su cuenta publicó otra grabación en la que también se observa manejando a exceso de velocidad junto a otro automóviles.

El policía logra incorporarse de inmediato y junto a uno de sus compañeros emprende una persecución a pie del vehículo, sin embargo, no logran alcanzarlo pese al tráfico en dicha vialidad.

DRAMATIC VIDEO: NYPD Officer being dragged by by a black 4 door sedan ealeir today in time square during a traffic stop. Cop suffered injuries to his legs and back. pic.twitter.com/fIOhC4jotO

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) January 14, 2018