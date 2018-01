Alertan por bacteria de transmisión sexual resistente a antibióticos

Médicos de Australia alertaron sobre la propagación de una superbacteria de transmisión sexual resistente a los antibióticos, lo que limita las opciones de tratamiento.

El virus, llamado Mycoplasma genitalium, es capaz de causar infertilidad en mujeres y hasta ocasionar nacimientos prematuros o abortos.

La enfermedad normalmente no presenta síntomas fáciles de percibir; sin embargo, algunas personas han asegurado sentir dolores durante las relaciones sexuales o al momento de orinar.

"Hombres y mujeres jóvenes sexualmente activos con diferentes parejas están en riesgo".

"(Mycoplasma genitalium) se comporta como una superbacteria y los estudios demuestran que al menos en el 50% de los casos es resistente a los medicamentos, lo que limita las opciones de tratamiento", comentó a ABC la profesora Suzanne Garland, del Royal Women's Hospital de Melbourne, Australia..

Las cifras en dicho país son alarmantes, pues hospitales reportaron que entre 10% y 35% de las personas que se someten a la prueba para identificar el virus dan positivo a contagio.

Por esto, autoridades han tomado medidas para mejorar el monitoreo a la población, ya que, según reportes, la bacteria podría estar presente en el organismo de 400 mil australianos, informó The Sydney Morning Herald.

A new test for STI Mycoplasma genitalium is available and can detect resistant strains. Catriona Bradshaw from @MSHCResearch is working to better understand the bacterial infection, which can cause painful urination and pelvic inflammatory disease: https://t.co/SojxCizpO1

— The Alfred (@AlfredHealth) January 18, 2018