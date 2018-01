"El muro es el muro": Trump refuta a John Kelly, su jefe de gabinete

El presidente Donald Trump refutó el jueves a su propio jefe de despacho acerca del muro en la frontera con México.

“El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí”, tuiteó el presidente por la madrugada.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

….The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Según legisladores demócratas que se reunieron con el jefe de despacho John Kelly el miércoles, éste les dijo que hay tramos de la frontera donde el muro no es necesario, cosa que Trump desconocía cuando hizo sus promesas de campaña.

Trump tuiteó que el muro será “transparente y la intención jamás fue construirlo en tramos donde existen barreras naturales como montañas, desiertos o ríos bravos o agua…”

México pagará el muro: Trump

También dijo que el muro “será pagado, directa o indirectamente, o mediante un reembolso a más largo plazo, por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos de 71 mil millones de dólares. El Muro de 20 mil millones de dólares son 'cacahuates' comparado con lo que gana México con Estados Unidos”.

Kelly habló el miércoles en una reunión a puertas cerradas con el Bloque Hispano del Congreso, dijeron asistentes a la reunión. Luego hizo declaraciones similares al canal de noticias Fox News.

Kelly dijo a Fox News que Trump “decididamente cambió de actitud” con respecto a la protección de los inmigrantes jóvenes “e incluso con respecto al muro una vez que le informamos”.

México es uno de los países más peligrosos del mundo: Trump

En un tuit posterior Donald Trump señaló que México ahora es calificado como "uno de los países más peligrosos del mundo".

"Necesitamos el muro para la protección y seguridad de nuestro país. Necesitamos el muro para ayudar a detener el flujo masivo de drogas desde México, ahora calificado como uno de los países más peligrosos del mundo. Si no hay muro, no hay acuerdo".

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

