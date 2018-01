Candidata opositora supera a Putin y se baña a 40 grados bajo cero

Картина «Купание Классного Коня»!! Для всех ,кто как и журналисты МК , переживает ,что я купалась в грязной реке,сообщаю: река Малая Ушайка -чистейшая,она идет ДО Томска, ВВерх по течению от Томи ! (Карта прилагается) Здесь было очень много местных людей,сибиряков,с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос «Зачем?» ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. -40 ,В Сибири ,-это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться😉 И извините,что не с Голым Торсом,сами понимаете:))) Р.S. Для тех, кто будет сейчас искать в модных каталогах стоимость купальника – сразу сообщаю: купила в томской галантерее за 1760 рублей:))

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 19, 2018 at 11:43am PST