Un posible cierre del Gobierno 'enturbia' el primer año de Trump

El dividido Congreso de Estados Unidos parecía encaminar al cierre del gobierno federal este fin de semana, debido al enconado enfrentamiento bipartidista por las demandas demócratas de una solución a la legislación que protege de la deportación a unos 700 mil migrantes jóvenes. Ocurre justo cuando Donald Trump cumple un año como presidente del país.

Los demócratas en el Senado advirtieron que bloquearán un proyecto de ley de financiación gubernamental de cuatro semanas aprobado por la Cámara el jueves en la noche, buscando dar forma a una medida posterior pero exponiéndose a cargos si son responsables de un cierre del gobierno inminente.

Los republicanos, que controlan la cámara alta, aceptaron la afrenta alegando que los demócratas estaban secuestrando al poder ejecutivo con sus peticiones de proteger a los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños y que son conocidos como "dreamers".

"La fijación de los demócratas en la inmigración ilegal nos está impidiendo avanzar en las negociaciones de presupuesto", se quejó el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell. "Esa misma fijación los tiene amenazando con bloquear la votación sobre financiamiento del gobierno".

El presidente Donald Trump se inmiscuyó en la controversia con un tuit la mañana del viernes: "Se necesita el apoyo demócrata para que la medida sea aprobada en el Senado, pero ellos quieren inmigración ilegal y fronteras débiles ¿Habrá cierre del gobierno? ¡Necesitamos más victorias republicanas en 2018!".

Government Funding Bill past last night in the House of Representatives. Now Democrats are needed if it is to pass in the Senate – but they want illegal immigration and weak borders. Shutdown coming? We need more Republican victories in 2018!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2018