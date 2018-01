El nuevo corte de cabello del Príncipe William y su escandaloso costo

El Príncipe William de Inglaterra sorprendió con su nuevo look. Ahora luce su cabeza prácticamente afeitada. La revelación ocurrió durante la visita al Hospital Infantil de Londres la tarde del viernes; sin embargo, hasta este sábado generó polémica por la filtración del excesivo precio.

De acuerdo con medios locales, el nuevo corte de William costó 180 libras esterlinas. Convertido a pesos mexicanos, da un total de cuatro mil 647 pesos mexicanos. El tipo de cambio al momento de esta conversión es de una libra esterlina igual a 25.82 pesos mexicanos.

El Duque de Cambridge habría consultado esta decisión con Richard Ward, peinador de Kate Middleton, la Duquesa de Cambridge; cuyo equipo le habría autorizado este nuevo look.

Ante la polémica el costo de su corte de cabello provocó, una fuente cercana al príncipe desmintió lo dicho. "La fuente le dijo a la corresponsal del Daily Mail, Rebecca English: "¡Al Duque le divierte mucho que alguien piense que tiene suficiente pelo como para justificar ese tipo de dinero!"

Actualmente los británicos se juegan su dinero sobre temas diversos como el sexo del próximo bebé del príncipe William y Kate, con el 66% de las apuestas que indican que será niña, o el día de la semana en que nacerá.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 19, 2018