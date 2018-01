15 refugiados sirios mueren congelados por el frío en Líbano

El número de refugiados sirios hallados muertos por las bajas temperaturas cuando trataban de entrar de manera ilegal en el Líbano se ha elevado a 15, confirmaron a Efe fuentes militares.

El Ejército libanés informó ayer de que 10 ciudadanos sirios, entre ellos dos menores, habían fallecido cuando intentaban entrar en el Líbano en el área fronteriza de Bire, huyendo de la guerra en Siria.



Las víctimas se quedaron atrapadas en esa zona por el temporal de frío que azotó el país la noche del jueves.

Según la cadena de televisión libanesa LBCI, los refugiados fueron abandonados por los traficantes de personas que los conducían, de nacionalidad siria, cuando la zona comenzó a ser azotada por violentas ráfagas de viento y por la nieve.

Ayer, las Fuerzas Armadas informaron de que habían rescatado con vida a cinco personas, dos de ellas traficantes.

