Trump dice que cierre del Gobierno es un 'regalo' de los demócratas

El presidente Donald Trump tuiteó el sábado que los demócratas provocaron el cierre del gobierno para darle "un lindo regalo" al cumplirse el primer aniversario de su juramentación.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown

Los demócratas “podrían haber hecho un trato fácilmente, pero decidieron jugarse a la política del Cierre”, aseguró.

Y como parte de una serie de tuits desde que comenzó el cierre a medianoche, el presidente trató de explicar por qué los estadounidenses deben elegir más legisladores republicanos en noviembre “para salir a la fuerza de este revoltijo”.

Trump acusó a los demócratas de preocuparse más “por los inmigrantes ilegales que por nuestras grandes Fuerzas Armadas o por la Seguridad en nuestra peligrosa” frontera con México.

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018