Demócratas y republicanos se acusan por cierre parcial de gobierno

Líderes republicanos y demócratas se acusaron mutuamente por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, profundizando aún más sus divisiones y poniendo en duda la fecha en que esta crisis podría ser resuelta.

Los republicanos han expresado que el cierre del gobierno se debe a la supuesta intransigencia de los demócratas por vincular la aprobación del presupuesto del gobierno con un alivio para los jóvenes indocumentados que emigraron a Estados Unidos en su niñez, conocidos como "dreamers".

La ofensiva republicana es liderada por el presidente Donald Trump, quien este domingo envió un mensaje en su cuenta de Twitter en que declaró que “los demócratas solo quieren que inmigrantes ilegales ingresen a nuestra nación sin control”.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018