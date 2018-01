Estudiante de preparatoria de EU lleva arma a la escuela y dispara a su compañera

Un estudiante de una preparatoria en la pequeña comunidad de Italy, al sur de Dallas, Texas, fue detenido hoy luego de disparar y lesionar a balazos a una de sus compañeras de 15 años al iniciar las clases, informaron las autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:30 horas de este lunes en la Escuela Preparatoria Italy, en la comunidad de Italy, unos 65 kilómetros al sur de Dallas, donde las autoridades recibieron el reporte de disparos al interior del recinto.

El departamento de policía del condado de Ellis publicó en Twitter que el “agresor está detenido”, mientras que la menor lesionada fue trasladada al hospital sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.

La policía informó que los estudiantes fueron evacuados de la escuela y que investigaban lo sucedido.

UPDATE:

The kids are being moved, under guard to the dome as the investigation continues. SHOOTER IS IN CUSTODY.

— ECSO (@ECSOTX) January 22, 2018