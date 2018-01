NASA detiene parcialmente sus operaciones por cierre de gobierno en EU

La agencia de Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), por sus siglas en inglés, informó que debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, muchas de sus actividades estarán suspendidas hasta nuevo aviso.

“Lo sentimos, pero no estaremos twitteando / respondiendo a las respuestas durante el cierre del gobierno. Además, todas las actividades y eventos públicos de la NASA se cancelan o posponen hasta nuevo aviso. ¡Volveremos lo antes posible! Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, escribió en sus redes sociales la NASA.

Sorry, but we won't be tweeting/responding to replies during the government shutdown. Also, all public NASA activities and events are cancelled or postponed until further notice. We'll be back as soon as possible! Sorry for the inconvenience.

