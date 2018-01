Vuelo Ámsterdam-México aterriza de emergencia por impacto de ave

Un avión que despegó este lunes de la ciudad de Ámsterdam rumbo a Ciudad de México, entró en "estado de emergencia" debido a que un ave se estrelló con uno de los motores lo que provocó que se tuvieran que realizar una serie de maniobras antes de aterrizar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el avión Boeing-747-400, tuvo que dar vueltas en círculo por el Mar del Norte para eliminar la mayor cantidad de combustible antes de aterrizar en la terminal de Ámsterdam-Schiphol.

"Debido a problemas técnicos, el aparato regresa a Schiphol como medida de precaución. Va a aterrizar normalmente. En Schiphol, los pasajeros serán trasladados a otro avión y continuarán su viaje a México", informó KLM en su cuenta de la red social Twitter.

Hasta el momento no se reportan pasajeros heridos productos de este incidente, donde podría haber algunos mexicanos a bordo.

En su cuenta de Twitter la empresa Airlive informó que el avión aterrizó sin ningún contratiempo y que los pasajeros serán reprogramados en otro vuelo para partir a México.

UPDATE #KL685 Safely landed runway 27 at Amsterdam. Passengers will change to a spare aircraft. Updates: https://t.co/uI2Rs7YcWM

— AIRLIVE (@airlivenet) January 22, 2018