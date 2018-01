Demócratas retiran su oferta de fondos para el muro con México

El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, comunicó a la Casa Blanca que retira la oferta que hizo al presidente estadounidense Donald Trump de apoyar la aprobación en la cámara alta de 1.6 mil millones de dólares para el muro fronterizo, a cambio a un alivio para miles de “dreamers”.

Matt House, portavoz de Schumer, dijo el martes que la oficina del legislador le notificó a la Casa Blanca el retiro de la oferta hecha originalmente el viernes para otorgar financiamiento al muro a cambio de ofrecer protecciones a casi 700 mil jóvenes migrantes que viven sin permiso legal en Estados Unidos.

Sin embargo, un portavoz de Trump sostuvo que la oferta de Schumer “nunca existió”.

Por su parte, el presidente Donald Trump expresó el martes en la mañana que "nadie sabe" si los republicanos y los demócratas podrán llegar a un acuerdo de inmigración para el 8 de febrero. Dijo que los demócratas aprendieron que cerrar el gobierno no funcionará.

"Nadie sabe con seguridad si los republicanos y los demócratas podrán llegar a un acuerdo sobre el DACA para el 8 de febrero, pero todos lo intentarán… con un enfoque adicional en la fuerza militar y la seguridad fronteriza. Los demócratas acaban de enterarse de que el cierre no es la respuesta".

Nobody knows for sure that the Republicans & Democrats will be able to reach a deal on DACA by February 8, but everyone will be trying….with a big additional focus put on Military Strength and Border Security. The Dems have just learned that a Shutdown is not the answer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2018