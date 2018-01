Tiroteo en secundaria de Kentucky deja al menos un muerto

Una persona murió y varias más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria en Kentucky, sin que hasta el momento se conozcan las causas del mismo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, cuando elementos del cuerpo de emergencia recibieron una alerta sobre un posible tiroteo en el Marshall County High School en Benton, Kentucky, un pueblo a unos 193 kilómetros al noroeste de Nashville.

El gobernador del estado, Matt Bevin informó que luego del ataque una persona falleció, mientras que el agresor fue detenido.

"Trágico tiroteo en la escuela secundaria Marshall County… El agresor está bajo custodia, una víctima confirmada, varios heridos… Sin muchos detalles… Por favor, no especulen ni difundan rumores… Dejemos que los primeros auxilios hagan su trabajo y sean agradecidos de que estén allí para hacerlo por nosotros…", escribió Bevin en Twitter.

Tragic shooting at Marshall County HS…Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded…Much yet unknown…Please do not speculate or spread hearsay…Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us…

