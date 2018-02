Trump: demócratas no hacen nada por DACA

El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de "no hacer nada por DACA", el programa que protege de la deportación a los inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Los demócratas "resisten, culpan, se quejan y obstruyen – y no hacen nada. Presionen a Nancy Pelosi y Demócratas para que arreglen DACA, ¡YA!", tuiteó el presidente.

March 5th is rapidly approaching and the Democrats are doing nothing about DACA. They Resist, Blame, Complain and Obstruct – and do nothing. Start pushing Nancy Pelosi and the Dems to work out a DACA fix, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2018