El mundo reacciona a la nueva crisis política de Venezuela

El Gobierno de Venezuela asegura se registra un intento de golpe de estado contra Nicolás Maduro, cuando ya se han cumplido tres meses de la proclamación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, el pasado 23 de enero.

Este 30 de abril, el líder opositor Leopoldo López, que se encontraba en arresto domiciliario, ha sido liberado por militares opositores a Maduro y trasladado a la base castrense de La Carlota. Fue encarcelado en febrero de 2014 y condenado en septiembre de 2015 a 13 años y 9 meses de prisión.

México:

Activa el Mecanismo de Lima

Cuba:

"Movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país", Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Argentina:

Palabras del canciller Jorge Faurie

Estados Unidos

"La democracia no puede ser derrotada", señaló Mike Pompeo, secretario de Estado

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

