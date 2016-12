Francisco Orihuela, conocido como “el mejor vendedor del mundo”, no participará en La Rosa de Guadalupe

Francisco Orihuela (FO), conocido en las redes sociales como Paco “el mejor vendedor del mundo”, platicó con Publimetro sobre su presente tras popularizarse su video a escala internacional. También hablamos con su papá, Alejandro Orihuela (AO), además aclaró varios mitos que se han desatado en Internet.

¿Cómo ha tomado la fama Paco después del video que se hizo viral?

– AO: No es un plano negativo, es un plano intermedio. Hay algunas cosas positivas y otras negativas obviamente.

Él es muy sociable ¿se hizo de más amigos?

– AO: Obviamente. Los Slim, los Elías Ayub. Claro, se hizo de más amigos.

¿Aceptaron la ayuda que les ofreció Elias Ayub?

– AO: No, absolutamente no.

Pero si se reunieron con ellos…

– AO: Sí, claro, como amigos.

¿Se aceptó la beca?

– AO: No, no, no. Ni beca, ni un centavo, ni nada.

¿Y de la idea de apoyarlo a ser un empresario y un gran mercadólogo, como lo quiere Paco?

– AO: Bueno, Paco es un empresario en potencia, pero por él, por lo que le he enseñado yo; no por Slim ni por Elías Ayub.

¿Sigue vendiendo empanadas?

– AO: Claro, él está pugnando por su negocio por supuesto.

¿Los turistas todavía pueden encontrarlo y que les haga la presentación única de ventas?

– AO: Obviamente ha cambiado un poco el show por los paparazzis y toda esta bola de gente que llega, pero él sigue a pie de playa.

¿Aceptó o no participar en un capitulo de La Rosa de Guadalupe?

– AO: No, no. No way, no hay ningún contrato firmado con absolutamente nadie y eso incluye a Televisa, Elías Ayub y Slim. Absolutamente nada, no hemos recibido un peso partido por la mitad de nadie.

¿En unos años cómo ve a su hijo con este potencial que tiene? ¿cómo lo guiará?

– AO: Híjole, que buena pregunta, obviamente del futuro nadie puede hablar, no tenemos nada cierto, pero yo creo que Paco va a conseguir lo que quiere porque por eso está luchando y lo ha hecho desde niño. Yo creo que será un súper empresario, por supuesto, sí creo, de eso a que lo asegure no creo, pero lo será.

¿Qué más han hecho?

– AO: El día de hoy, por ejemplo, no surtimos a la playa, hoy llevamos empanadas a una casa hogar, tenemos como seis meses que lo hacemos y es para que ellos se las coman. Hoy decidimos no vender, estas acciones hablan del buen corazón que tiene Paco.

¿En la formación autodidacta de Paco, cómo está llevando el tema de los idiomas?

– AO: Mi mamá es alemana y de ahí se desprende que Paco sabe muchos idiomas. Acuérdate que en Europa todos los países están cerca. Yo, por lo menos, sé seis o siete idiomas y Paco los va aprendiendo.

¿Cómo podrías concretar tu sueño de ser mercadólogo?

– FO: Pues por el camino que vamos. Nuestro negocio es nuestro negocio y es algo que no puede parar.

¿Desde cuándo empezaste este negocio?

– FO: Desde hace casi año y medio, más o menos.

¿Cuántas empanadas estás vendiendo diariamente?

– FO: Eso cambia mucho. A veces voy a la playa y a veces vendo aquí por la colonia. El número tiende a cambiar y no es algo fijo.

Para las personas que van a pasar Navidad o Año Nuevo en el puerto de Acapulco y que te quieran conocer, y de paso probar tus empanadas, ¿en dónde te pueden encontrar?

– FO: Yo vendo ahí en Icacos. Ahorita, la mayor parte del tiempo, estoy en esa zona, que es desde El Gran Hotel y la Base Naval hasta el Deportivo y El Calinda.

TE RECOMENDAMOS: