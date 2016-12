Mujer denuncia agresión de policía en Puebla y Moreno Valle lo cesa

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, anunció el cese de un policía que golpeó a una mujer; luego de que el video de la agresión se hiciera viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, en la vialidad conocida como Periférico Ecológico, en el centro del estado.

La agresión fue denunciada por la usuaria de Twitter @Acuyio, quien publicó el video acompañado de varios mensajes, entre ellos: “ # XVanosdeRubi. Triste venir a Puebla y ser agredida por la Policia Estatal, mis hijos asustados por el policía que me quiso golpear” y “ # ViajemosTodosPorMéxico, mi viaje a Puebla, la Policia Estatal me agredió física y verbalmente al querer grabar su abuso de autoridad.”

Uno de los mensajes fue para el gobernador Rafael Moreno Valle, en el que se lee “Sr. Gobernador de Puebla, así me agredió su policía estatal al venir a pasar un día familiar en su bello estado”.

@RafaMorenoValle Sr. Gobernador de Puebla, así me agredió su policía estatal, al venir a pasar un día familiar en su bello estado. pic.twitter.com/5HVS1I6Yol — bgp (@Acuayio) December 26, 2016

Moreno Valle cesó al policía

Horas más tarde, el mandatario anunció el cese del uniformado. Dijo que en Puebla nadie está “por encima de la ley”.

El elemento de @SSP_Puebla ha sido cesado. En Puebla nadie por encima de la ley. Gracias por tu denuncia. https://t.co/Ur2EoYheBa — Rafael Moreno Valle (@RafaMorenoValle) December 27, 2016

A la vez, el cese fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, quien informó que se inició la investigación correspondiente en Asuntos Internos y dijo tener “disposición para apoyar a afectad@”.

No se toleran actos fuera de atribuciones de elementos. Se inició investigación en Asuntos Internos y hay disposición de apoyar a afectad@. pic.twitter.com/AUkdqmXTtA — Seguridad Pública (@SSP_Puebla) December 27, 2016

El motivo de la agresión

De acuerdo con información también compartida en redes sociales, el motivo de la agresión fue el polarizado de los cristales del vehículo en el que viajaba la usuaria de Twitter.

El oficial abrió la puerta del vehículo y le intentó arrebatar el teléfono a la mujer, mientras gritaba “Me quisiste matar, sí, me quisieron matar. Me jalas, me jalaste”.

Según explicó la afectada, el oficial de la patrulla UAM 25-79 se retiró después de que varias personas comenzaron a grabar lo acontecido; de acuerdo a información del periódico local “El Sol de Puebla“.