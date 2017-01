Denuncian irregularidades en detención de estudiante en Letonia

Tras la detención de Daniel Reynoso en Letonia, donde fue acusado por agresión y el robo de una tarjeta de crédito, Luis Reynoso, hermano del estudiante de intercambio del Tecnológico de Monterrey, señaló que las autoridades letonas retienen a Daniel a pesar de que hay una evidente falta de pruebas en el caso.

Entrevista do para el programa de Ciro Gómez Leyva, el hermano de Daniel dijo que hasta el momento su hermano sigue detenido a pesar de que las autoridades no cuentan con pruebas suficientes.

Otras de las irregularidades cometidas por las autoridades de aquel país en contra de Daniel son que no le avisaron al cónsul honorario en Letonia o a la Embajada mexicana en Suecia; ni a su familia.

De hecho su familia supo de su detención gracias a que su novia había ido a visitarlo y fue ella quien se encargó de dar parte tanto a las autoridades consulares como a la familia Reynoso.

Para concretar la detención de Daniel, su hermano aseguró que las autoridades no presentaron ninguna orden de arresto, solo un documento, en letón, imposible de leer para él

y lo obligaron a firmarlo.

No obstante Luis aseguró que no les han proporcionado ningún tipo de información que demuestre que su hermano es culpable, pero sí le han asegurado que “ellos no necesitan demostrar nada”.

De acuerdo con la abogada que lleva el caso, Daniel Reynoso “está pasando un tiempo en la cárcel en la etapa de investigación que no es justificable”.

Además, hasta el momento solo el cónsul y la abogada han podido hablar con Daniel, a quien no le han proporcionado el medicamento que necesita para controlar la hipertensión que padece.

Luis Reynoso explicó que su hermano se fue a Letonia como estudiante de intercambio y tuvo que buscar un lugar donde vivir pero, al llegar a aquel país, se dio cuenta de que el departamento que había alquilado no existía.

Fue entonces cuando se quedó en un hostal un par de días, hasta que conoció a un hombre llamado Marco con quien hizo un trato para rentar un cuarto. Sin embargo, al notar que no había seguridad apropiada ni condiciones de limpieza, Daniel tomó la decisión de mudarse, por lo que el casero se molestó y desde ese momento decidió acosarlo.

En una ocasión que Daniel salió con sus amigos, se encontró a Marco, quien lo agredió verbalmente.

El 14 de diciembre Daniel Reynoso se volvió a encontrar a Marco, pero debido a que las agresiones en su contra subieron de tono, el estudiante de intercambio lo empujó y éste presentó un acta por agresión y lo acusó de robarle una tarjeta de crédito.

Por último, Luis Reynoso precisó que los amigos de Daniel incluidos en la demanda no fueron detenidos porque se regresaron a México antes de que fueran buscados por las autoridades Letonas. “Mi hermano presentaba un examen el miércoles, por lo que iba a salirse de Letonia hasta el viernes”.

