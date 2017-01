Toyota le responde a Donald Trump y defiende planta en Guanajuato

La empresa japonesa Toyota respondió a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien rechazó a través de Twitter la construcción de una planta en México para vender automóviles al país norteamericano.

“Toyota Motor dice que construirán una nueva planta en Baja, México, para construir los autos Corolla para Estados Unidos. ¡De ninguna manera! Construyan una planta en Estados Unidos o paguen altos aranceles”, publicó Trump

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017