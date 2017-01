Enfrentamiento en Ixmiquilpan, Hidalgo deja dos muertos

El enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía Federal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), en Ixmiquilpan, tras el intento por desalojar la carretera México-Laredo, a la altura de la localidad de Dios Padre, dejó dos muertos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició dos carpetas de investigación: por el fallecimiento de un hombre de 25 años, de iniciales A. G. G. C., originario de Dios Padre, la NUC: 07-2017-00014. De acuerdo con los reportes médicos, ingresó a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de ese municipio, sin signos vitales; presenta una herida producida por proyectil de arma de fuego.

La fiscalía también abrió la NUC: 07-2016-00015 por la muerte de un hombre de 22 años, de iniciales F. C. G. originario de Maguey Blanco, quien ingresó a la clínica del IMSS, igualmente con herida producida por proyectil de arma de fuego.

Al respecto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, consideró que si la Policía Federal hubiera desalojado a manifestantes de Ixmiquilpan, el saldo “hubiera sido peor”, después de que se registrara un enfrentamiento que dejó 17 lesionados, dos de ellos murieron posteriormente en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Vamos a tratar en todo momento de que no haya choques y de que no haya enfrentamientos. Ayer hubo mucha prudencia porque si realmente las fuerzas federales hubieran entrado al desalojo, hubiera sido peor de lo que ocurrió”, opinó el mandatario en entrevista posterior a un evento conmemorativo por el Día de Reyes, en la Plaza Juárez de Pachuca, donde miembros del PRD protestaron por el incremento a los precios de las gasolinas.

El ex legislador federal dijo que había un acuerdo para liberar la carretera federal, que no cumplieron los protestantes.

“En el diálogo se ofreció que la Policía Federal y la estatal se replegarían si comenzaban a disolver el bloqueo. Se replegaron y los atacaron.

“Ayer se dieron dos muertes en la región. Nosotros no queremos que eso suceda por eso hago un llamado a la manifestación en paz y al no saqueo, que no permitamos ciudadanos ni gobierno que haya saqueadores ni delincuentes que quieran sacar raja de esta situación”.

Asimismo, insistió en que “figuras políticas” se involucraron en la protesta de Ixmiquilpan, aunque no quiso revelar identidades.

En una conferencia de prensa en la que dieron a conocer un audio de un familiar de los occisos en el Valle del Mezquital, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que el operativo para liberar la vía México-Laredo “fue propio de un estado de sitio”, porque atacó directamente a la población.

La persona que grabó el audio, cuya identidad pidió resguardar, añadió que infiltrados llegaron al municipio para saquear tiendas y avivar la protesta.

