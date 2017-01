Defender interés de la gente no es “sacar raja política”: partidos

El PAN y PRD en la Cámara de Diputados coincidieron en que defender el interés de la gente “no es sacar raja política”, además afirmaron que el Presidente debe asumir los costos de sus decisiones equivocadas.

De acuerdo con Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, el presidente Enrique Peña nieto y el PRI son los principales responsables de la situación de descontento social que se vive en el país y dijo que deberán asumir su responsabilidad por las decisiones que tomaron.

“Los responsables de lo que hoy está pasando son el gobierno y sus aliados el PRI y el Verde; que asuman su responsabilidad (…) defender el interés de la gente, las convicciones propias y los puntos de vista que manifestamos, no es sacar raja política, no es de modo alguno andar queriendo evadir unas responsabilidad que no tenemos”, dijo Zambrano.

El funcionario también exigió al gobierno reconocer que no ha sabido conducir bien al país y negó que su partido busque ventaja de toda esta situación, informó Milenio.

Por su parte, el vicecoordinador del PAN , Federico Döring, también pidió al Presidente asumir el costo de sus malas decisiones así como el no saber instrumentar las reformas estructurales en lugar de estar buscando responsables.

“El país exige un liderazgo que encauce y de soluciones, no uno que distribuya culpas”, dijo ole panista.

En días pasados el presidente Peña reprochó que los partidos buscan “tomar ventaja” del descontento por el aumento a la gasolina.

