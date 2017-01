Metro prevé recibir más de 137 mil nuevos usuarios por alza en gasolinas

El director general de Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Jorge Gaviño Ambriz, estimó que el servicio podría aumentar 2.5%, es decir, recibiría 137 mil 500 usuarios más que dejarían de transportarse en su automóvil por el incremento a los precios de las gasolinas.

En conferencia de prensa, el funcionario declaró que lo anterior no representa ningún problema, toda vez que la experiencia que dejó el “Doble hoy no circula” es que quienes dejan de usar su automóvil tienen horarios diferentes a las horas pico, de tal manera que no impacta al servicio general que se presta al público.

“Vamos a poder recibir mucho más usuarios en diferentes usuarios y estamos preparados para ello; no tenemos contemplada ninguna acción presupuestal adicional”, manifestó.

Al dar a conocer que se atenderá al cien por ciento la recomendación 14/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitida en diciembre pasado, Gaviño Ambriz destacó que en lo que va de la actual administración se ha mejorado el servicio hasta en un 25% y se espera alcanzar el 33% de capacidad al final de sexenio.

Reconoció que el aumento en las tarifas de energía eléctrica incrementará los pagos que realiza el STC en un 5.0% y recordó que el pago que realizaron el año pasado fue de mil 600 millones de pesos.

Sostuvo que no obstante el alza de combustibles y electricidad, el boleto se mantendrá en cinco pesos, pese a que su costo real es de 13, manteniéndose como el medio de transporte masivo más barato del mundo.

Ante la recomendación de la CDHDF, declaró que a partir de la reforma que se logró en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que el Fideicomiso que se formó por el incremento de 3 a 5 pesos que se realizó en 2013, sirva de garantía para recibir créditos, se podrá avanzar para alcanzar los parámetros internacionales.

Explicó que se espera recibir vía crédito alrededor de 12 mil millones de pesos adicionales para mejorar las instalaciones del Metro, desde la renivelación de las vías de todas líneas, hasta la remodelación y modernización de las estaciones

Rechazó que la obtención de créditos a favor del Metro signifiquen la privatización de este servicio de transporte, “eso es totalmente falso y sólo es una postura política, porque de ninguna manera el STC está en venta”.

Subrayó que con el presupuesto de 16 mil 473 millones de pesos aprobado por la ALDF tendrán capacidad para hacer frente a las necesidades de operación del STC, y los 12 mil millones de pesos adicionales servirían para mejorar las condiciones del Metro.

