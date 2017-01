El insólito juguete de "Mi Alegría" que incluye un animal muerto

Después de décadas en circulación en el mercado mexicano, la COFEPRIS recomendó a padres de familia abstenerse de adquirir el kit “Biología Plus”, de la empresa Algara SA de CV, que comercializa a través de su marca “Juguetes Mi Alegría”. ¿La razón? El kit incluye una rana o un pescado “de verdad” en un frasco con formol.

En el paquete “Biología Plus”, también se incluye un bisturí y un microscopio de plástico.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) recomendó a la ciudadanía “abstenerse” de adquirir el producto, esto en entrevista con el portal Animal Político; esto porque “la ingesta del formol, el contacto con la piel, o la inhalación de los gases que emanan de esta sustancia química, pueden representar un riesgo de toxicidad para los niños o niñas que tengan contacto con él”, explicó Álvaro Pérez Vega en entrevista con el citado portal.

Además, en redes sociales, hubo algunos llamados a realizar un boicot contra los productos de la marca “Mi Alegría”; esto porque: “los animales no son juguetes”.

#Boycott a el juego Biología Plus de juguetes Mi Alegría por traer una rana real para disección . No Compres, los animales no son juguetes pic.twitter.com/YsIa5ZXKKy

— Karol Hernandez (@Karolhzgz) December 30, 2016