Infonavit descarta aumentar tasas de interés pese a entorno económico

QUERÉTARO. El director de el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub, aseguró que no aumentará sus tasas de interés este año y, por el contrario, otorgará más créditos a la clase trabajadora, a pesar del entorno económico complejo por los precios internacionales del petróleo.

“Sería una mentira decir que el aumento al precio de las gasolinas no afectará al sector de la construcción de vivienda social, pero el Infonavit tiene la capacidad para seguir operando con las mismas tasas de interés”, puntualizó.

Durante su gira de trabajo por Querétaro, Penchyna puso de manifiesto que en materia de construcción de vivienda social, las empresas mexicanas tienen la capacidad para producir todos los materiales, no es necesario importar nada.

“Eso no quiere decir que no podamos importar materiales y no podamos entrar al juego de precios, pero México es autosuficiente en ese sentido, esa es una gran noticia”, expresó.

Penchyna Grub señaló que adicionalmente, el Infonavit ofrece este año nuevos productos, en especial Mejoravit para remodelación de vivienda y un crédito para construcción de vivienda en predio propio o ejido.

Entra en acción el programa “Grandes Empleadores”

Asimismo, este jueves se puso en marcha el programa “Grandes Empleadores” en la entidad, el cual busca tener acercamiento con las empresas del país para que los trabajadores encuentren créditos de vivienda a su medida, pues Querétaro es el estado con mayor crecimiento de empleos formales.

Acompañado de Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y Ricardo Alegre Bojórquez, delegado Regional del Infonavit en la entidad, Penchyna Grub recordó que el programa es dirigido a 2 mil 400 compañías de México que cumplen con dos condiciones: tener 300 trabajadores o más, y una aportación bimestral al Infonavit del 5% del salario de cada trabajador.

Apuntó que el proyecto beneficiará a trabajadores y empresarios, pues los empleados podrán vivir cerca de su centro laboral, lo cual traerá mayor productividad, competitividad y bajará la rotación del personal. Además, destacó que dicho proyecto apoyará a alrededor de 3.5 millones de familias que aún no han ejercido un crédito hipotecario.

En este marco, Penchyna entregó a derechohabientes ahorros que acumularon en la Subcuenta de Vivienda, reconocimientos a Empresas de 10 y créditos hipotecarios de trabajadores de las mismas, y destacó que en sus casi 45 años, el Infonavit ha otorgado 9 millones 380 mil créditos, de los cuáles 2 millones 347 mil corresponden a la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. (Con información de Notimex)

