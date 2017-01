"El Chapo" denuncia "tocamientos" de un custodio

Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo, denunció a través de su abogada que un custodio le “soba” de una manera que él considera incómoda.

“No estamos buscando que sea un hotel de cinco estrellas, ni trato especial”, explicó Silvia Delgado, una de las integrantes de su equipo de abogados; encargada de realizar la denuncia: “Más que como abuso, me están sobando. Me aprieta y eso ya me molestó”, dijo Delgado.

“El Chapo” tardará en ser extraditado

Así lo informó José Refugio, otro de los abogados de Joaquín Guzmán Loera, en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva. Serán seis meses, al menos, los que pasará “El Chapo” en México, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si atrae o no su caso.

Además, la defensa del narcotraficante anunció que planea promover un juicio político en contra del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En diversas ocasiones el equipo de abogados ha denunciado que los derechos humanos de Guzmán Loera han sido “pisoteados”; algo que han sido negado incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

