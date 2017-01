Sostiene ex mando Zeta que Moreira colaboró con el narco

Las acusaciones contra el ex gobernador de Coahuila no terminan. Ahora, un ex mando de los Zetas lo acusó de colaborar directamente con dicha organización criminal de 2005 a 2011, es decir, mientras ejercía como mandatario, reportó el diario Reforma.

De acuerdo con la declaración que fue realizada el pasado 10 de septiembre en el penal federal del Antiplano, el ex miembro de la banda del crimen organizado, dijo que trabajó en la supervisión de plazas del Cártel del Golfo en 10 estados de la república.

“El Gobernador Humberto Moreira nos permitió poner más de 400 tienditas para tirar droga y vender alcohol en Saltillo y áreas conurbadas, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales. A cambio, él recibía dos millones de dólares mensuales”, refiere la declaración.

A decir del ex mando, realizaban “mesas redondas” donde estaba presente Moreira – quien posteriormente fungió como presidente nacional del PRI – y Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono Muñoz, que se desempeñaba como intermediario con los empresarios y él.

“Algunos eran empresarios de la Lala, ganaderos y personajes de la política, como senadores”, detalla la declaración obtenida por el diario Reforma.

“El compromiso era matar, secuestrar, robar y extorsionar a quien ellos señalaran, así como brindarles protección, a cambio nosotros teníamos carta abierta para realizar todas las actividades dentro del Estado”, agregó.

El rompimiento

De acuerdo con el diario, el rompimiento del grupo criminal con el ex gobernador fue a consecuencia, según el testigo, de la muerte de un sobrino del jefe de los Zetas, Miguel Angel Treviño Morales, quien falleció en un enfrentamiento con fuerzas estatales, lo que derivó a que el líder de la organización ordenara el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador.

“Decidimos cortar la relación con el Gobierno de Coahuila, con el que seguí la relación fue con el Mono Muñoz, quien recientemente me mandó un mensaje para que no hablara y callara todo lo que sé”, refirió el ex mando.

