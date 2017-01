Los niños de Oaxaca, el tema más importante que tiene que resolver México

Este lunes comenzó la iniciativa “Pacto por la infancia en Oaxaca”, con la que se busca incrementar en 85% la cobertura educativa para niños en el estado y se reducirá la anemia en menores de cinco años de edad en 15%.

En el Hotel Suites Villasol, en Puerto Escondido, el gobernador Alejandro Murat dio inicio al compromiso adquirido durante la campaña del año pasado; el cual fue firmado por todos los candidatos a la gubernatura.

Al respecto de este “Pacto por la infancia en Oaxaca”, Publimetro entrevistó a uno de los principales promotores: José Ignacio Ávalos, presidente y fundador de Un Kilo de Ayuda; quien nos comentó qué buscan lograr junto al gobierno de Oaxaca y más de 70 organizaciones locales.

En Oaxaca se pueden poner de acuerdo

“Es muy afortunado que en Oaxaca, que pareciera ser un estado muy dividido y difícil de concertar y organizarse, más de 70 organizaciones de la sociedad civil nos pusimos de acuerdo por el pacto para la primera infancia”, explica José Ignacio. Pero, ¿cuál es la intención? “Priorizar la Primera Infancia en la agenda estatal”.

“La primera infancia es el tema más importante que tiene que desarrollar México”, asegura el fundador de Un Kilo de Ayuda, quien añade: “Los niños no logran desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas y emocionales a plenitud. Consideramos que -dependiendo la zona- entre 50 y 70% de los niños no tienen un nivel de neurodesarrollo adecuado. Significa que no pueden recuperar esas habilidades cuando sean adultos. Esta cifra se mantiene constante y acompaña a los niños hasta la edad adulta”.

Esta situación es uno de los motivos principales por los cuales México permanece en los últimos lugares en los indicadores internacionales de competitividad y productividad: “Implica que no vas a poder realizar una operación matemática de dos cifras. No vas a poder seguir dos instrucciones juntas. Y ese es el capital humano con el que cuenta el país. Por ejemplo, por eso en la prueba PISA estamos en la cola”, explica José Ignacio.

¿Por qué se empieza con los niños de Oaxaca?

“En Oaxaca se presentó la coyuntura de un cambio de gobierno”, nos cuenta Ávalos. “Invitamos a todos los candidatos y todos los partidos políticos que aspiraban a la gubernatura. Afortunadamente todos firmaron el acuerdo. Es la primera vez que no queda un candidato o partido fuera”.

El objetivo del Pacto por la Infancia en Oaxaca es integrar una serie de compromisos en el Plan Estatal de Desarrollo del nuevo gobierno de la entidad, a través de acciones específicas que brindarán algunas de las metas ya establecidas, las cuales son:

Llevar la lactancia materna a 44%,venimos en 2012 de un índice de lactancia materna del 14% Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años a 13% en el estado. Hoy la nacional es de 14% Reducir anemia en menores de 5 años a 14%; hoy la nacional es de 7% y en niños de 0 a 2 años es de 40%, es gravísimo. Asegurar que al menos 80% de los niños estén evaluados al menos dos veces entre el nacimiento y los 60 meses de edad. Niño no evaluado no puede ser atendido. Lograr que al menos 60% de la población menor a 3 años tenga programas de estimulación oportuna, para lograr conectividad neuronal en el cerebro. Aumentar a 85% la cobertura de educación preescolar y mejorar su calidad. Reducir la tasa de mortalidad por homicidio a en niños menores de 4 años, a menos de 2 por cada 100 mil habitantes. Disminuir al menos 15% los casos de violencia sexual infantil en menores de 5 años. Resolver al menos 80% de los casos de desapariciones de menores de 5 años Asegurar que el 100% de las adopciones se realicen de manera legal.

Oaxaca, ejemplo para otros estados

“Hoy la primera infancia se ha logrado poner hasta arriba en la agenda y tiene la participación de todos. Estoy seguro de que este es un muy buen ejemplo de cómo el país tiene que ir logrando mejor estado por estado”.

“Estamos muy contentos. Son actividades que van a tener la representatividad de más de 70 organizaciones de la sociedad civil. Además, viene un comité de expertos muy importante, nacionales e internacionales a ayudar en estas tareas”, explica Ávalos.

