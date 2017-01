Despiden a abogado en la CDMX por ser gay

Tras 12 años de trabajo y a punto de convertirse en socio capitalista, Armando Camacho fue discriminado y obligado a renunciar del despacho internacional Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía por su orientación sexual.

El buffet internacional de abogados con sede en la Ciudad de México le informó a Armando Ocampo que debía renunciar “por temas personales de cada quien”, es decir, por su orientación sexual y no por falta de resultados.

“A partir de 2014, en mi cuarto año como asociado, dejé de cuidar en público y en redes sociales que mi preferencia sexual era de homosexual, por lo que miembros del staff en general, así como otros asociados sabían de esta situación. En 2015, en mi quinto año como asociado calificaba para poder ser nombrado socio en el despacho, sujeto a que cumpliera con mis requerimientos técnicos, de desempeño profesional, facturación y cobranza, lo que cumplí a cabalidad”, contó Armando Ocampo

En noviembre de 2015, Manuel Gerardo Sáez Dorantes, socio y director de área legal, y Rodrigo Vázquez García, socio de administración, le dijeron a Armando Ocampo que no fue promovido y le pidieron su renuncia.

“Dos socios del despacho me comunicaron que no era promovido a la sociedad y me invitaban inmediatamente a salir de la firma. Solicité una explicación objetiva, no fueron claros y aludieron a temas de ‘visión corporativa’ y ya ni hablar de ‘temas personales de cada quien, con lo que en forma disfrazada se dejaba en claro que la salida era en atención a mi orientación sexual, pero reconocieron que había cumplido satisfactoriamente con todos los requerimientos técnicos, de capacidad como abogado, de liderazgo y atención a clientes”, relató.

Armando Ocampo inició una queja por discriminación ante el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), la cual se encuentra pendiente de estudio, y dos demandas civiles por daño moral e indebida exclusión derivado de los actos ilícitos cometidos por el despacho Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía.

