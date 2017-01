Tras amenaza de Trump, GM mueve su producción de México a Michigan

La automotriz General Motors (GM) anunció hoy que invertirá mil millones de dólares adicionales en operaciones de manufactura en Estados Unidos, con ello creará mil 500 empleos, pero afectará una línea de producción que opera en México.

Las inversiones en Estados Unidos cubrirán múltiples proyectos de vehículos nuevos, tecnología avanzada y componentes, indicó GM, luego que en 2016 anunció una partida de dos mil millones de dólares para fortalecer sus operaciones y se comprometió a invertir más fondos.

$GM announces 7,000 U.S. jobs, additional $1B investment in U.S. manufacturing https://t.co/WbW4WiLjFo

— General Motors (@GM) January 17, 2017