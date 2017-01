VIDEO: Diputada se queja de su sueldo y la llaman  #Ladynomealcanza

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Susana Corella Platt, fue captada en un video, mientras se quejaba de que su sueldo “no le alcanza” para cubrir sus gastos, a pesar de que el pasado mes de diciembre recibió 500 mil pesos gracias al aguinaldo, y otras prestaciones que se otorgan a los legisladores mexicanos.

En la grabación, la funcionaria quien ya fue bautizada como #Ladynomealcanza, se quejó de que a ellos no les otorgan vales de gasolina y que deben pagar sus traslados.

Luego del cuestionamiento de una reportera sobre si les pagaban los traslados en avión, la diputada se molestó y contesto que el gobierno debe pagarles estos viajes.

“Claro, claro, nos tienen que pagar los traslados en avión, de hecho, en mi caso, salgo yo teniendo que poner de mi bolsa porque no nos alcanza. Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, tú te das cuenta ida y vuelta, no nos alcanza”, dijo la funcionaria.

Posteriormente la reportera pregunta si va a devolver el dinero del presupuesto, a lo que la diputada negó tajantemente.

“¿Qué, qué voy a regresar?, No te estoy diciendo que no me alcanza, no me alcanza, me ponen dinero”, finaliza.

Luego de la publicación de este video diversos usuarios de las redes sociales criticaron la postura de la funcionaria.

Acompáñenme a ver esta triste historia de doña @susanacorellap. Corre vídeo 🎬 #Ladynomealcanza pic.twitter.com/wsztFFiwHg — César Colunga (@cesar_colunga) January 17, 2017

