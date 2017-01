Peña pide apoyo a familias para seguridad de alumnos

Después de que el presidente Enrique Peña Nieto visitara a la maestra y alumnos que resultaron heridos tras el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, el mandatario ofreció un mensaje a medios donde definió el suceso como un hecho trágico.

“La razón de estar hoy aquí, obviamente no se esperaba que estuvieran aquí los medios, pero al final se enteraron, no es más que acompañar a las familias de quienes están hoy lesionados a partir de este hecho tan trágico que ha conmovido a toda la sociedad mexicana”, apuntó Peña Nieto durante un breve encuentro de cuatro minutos con los medios de comunicación al salir del Hospital Muguerza Sur, donde convalece una de las víctimas.

Remarcó que el estado de salud de los afectados está evolucionando satisfactoriamente, y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades y a las familias para que no perdamos nuestros valores.

“He tenido oportunidad de visitar a los pacientes, de ver su estado de salud, su evolución y enterarme por los médicos que a estas horas es una evolución satisfactoria. y también saludar a los familiares, acompañarlos en estos momentos de pena y dolor, y expresarles toda nuestra solidaridad”, sostuvo.

“Sin duda, nos ha llamado a la reflexión, nos ha llamado a que no perdamos de vista nuestros valores familiares y estemos muy pendientes de nuestros hijos. Hoy me he apersonado aquí, como Presidente de la República, para expresar a las familias de quienes están lesionados, de Ana Cecilia, de Luis Fernando y de la maestra Cecilia Cristina, nuestra solidaridad, y también expresarles que los institutos de Salud del Gobierno están a su disposición, a sus órdenes”, continuó.

Al cuestionarle si las autoridades correspondientes implementar nuevas acciones o programas para evitar que se repitan hecho como el del pasado miércoles en un colegio de Monterrey, Peña Nieto explicó que sólo “revitalizarán” lo que ya existe.

“Lo comenté por la mañana ya a las autoridades educativas. Desde antes, han implementado distintos protocolos precisamente para evitar que a las escuelas se introduzca algo que pueda poner en riesgo la vida o la salud de los alumnos. Es un tema que se ha establecido con las distintas autoridades local de cada entidad federativa”.

“Y son protocolos que se han seguido de tiempo atrás. Creo que este hecho lamentable convoca a que estos protocolos se revitalicen, tengan una mayor vigencia y hoy por la mañana di indicaciones al secretario de Educación Pública para que todos los gobiernos locales definan bien cuáles son nuestros protocolos, los pongan en vigencia en los distintos centros educativos y podamos evitar que un hecho como este se vuelva a repetir”, apuntó.

Para concluir, el Presidente insistió en que este trabajo lo debe realizar el Gobierno con la coordinación y apoyo de las familias mexicanas.

“Ésto no sólo descansa en este tipo de acciones que se hacen desde el ámbito educativo. Creo que convoca a que, como sociedad, como familia, retomemos la senda de cuidar de los valores familiares, que como nación tenemos y que todo lo que hoy está corriendo a través de distintas plataformas que a veces está muy marcado por señales de violencia, pues que no convoquen a la violencia. Es lo que tenemos que cuidar”.

Previo a su llegada al hospital privado ubicado en la Carretera Nacional, Enrique Peña Nieto arribó aproximadamente a las 19:00 horas al Hospital Universitario para expresar su apoyo al resto de las víctimas que ahí convalecen, así como a sus respectivas familias.

TE RECOMENDAMOS: