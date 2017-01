Fidel Herrera regresa a México para defenderse contra acusaciones de Yunes

Tras anunciar su renuncia al consulado en Barcelona, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dijo que regresará a México a defenderse de las acusaciones en su contra por supuestos malos manejos como gobernador.

Adelantó que él mismo llevará su defensa y que probará que está limpio. Y que espera que su regreso sea el fin de semana.

Herrera Beltrán informó que espera se llegue a las últimas consecuencias, tanto en el caso de quien sea responsable del caso de los falsos tratamientos de cáncer y, de ser el caso, a quien inventó esta calumnia igualmente criminal, pues se aplique le ley a quien deba aplicársela.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Fidel Herrera dejó claro que no regresa a México para participar de la política. ‘Yo regreso para defenderme’, sostuvo al tiempo de señalar que, en torno a los tratamientos de cáncer infantil, destacando que su primer testigo serán los 450 niños tratados entre 2004 y 2010.

Precisó que de los 450 niños tratados de cáncer, 200 se curaron totalmente de la enfermedad, otros continúan con el tratamiento y, otros, ‘lamentablemente por otras cuestiones que no eran de tratamiento, ya no pudieron ser curados totalmente’.

El ex mandatario externó que la Procuraduría General de la República (PGR) debería atraer el caso, pues eso ‘brinda todos los elementos, toda la naturaleza científica, técnica, documental, de cuentas públicas; de todos los instrumentos en una institución tan seria como PGR’, y no en una fiscalía estatal a modo del denunciante.

Sobre las supuestas pruebas que tiene el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, Herrera respondió que ‘tendré que verlas, y tendré que ofrecer las mías y tendrá que valorarlas la justicia’. Asimismo, aseguró tener todas las pruebas ‘que justifican y certifican todo lo que he dicho’.

El ahora ex cónsul recordó que no es la primera vez que Yunes Linares lo acusa de algún delito. ‘Los últimos 30 años este sujeto me ha acusado de 40 cosas; ninguna ha sido cierta y esta tampoco’.

El ex mandatario estatal reiteró que durante su gestión se atendieron 455 niños enfermos de cáncer, no todos oriundos de Veracruz. Asimismo, señaló que, además de los testimonios de los pacientes atendidos y sus expedientes, cuenta con los documentos de entrega-recepción, revisiones y auditorias ‘estamos en condiciones de echar por los suelos esta ominosa mentira, este monstruoso quehacer insano que pretende arrojarnos culpas donde hay un gran trabajo para los veracruzanos’.

En torno a las diversas versiones sobre su renuncia al consulado de México en Veracruz, Fidel Herrera negó que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hubiera pedido su renuncia.

Negó que regrese a la política. ‘Yo regreso exclusivamente a defenderme y a mi despacho donde yo trabajo, para asesoría de algunos sectores productivos del campo’. Aseguró que, ‘por ahora quiero que la limpieza de mis actos y conducta sea la que prevalezca’.

TAMBIÉN PUEDES LEER

López Obrador propone decálogo para enfrentar administración Trump