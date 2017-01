No hay niños muertos por quimios en Veracruz: José Narro Robles

El secretario de Salud del Gobierno Federal, José Narro Robles, reveló que no existe ningún niño fallecido por tratamientos falsos de cáncer en el estado de Veracruz, como denunció el Gobernador Miguel Angel Yunes Linares.

Durante su intervención en la Plenaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el funcionario dijo que luego de revisar la denuncia hecha por el Gobernador de Veracruz, hasta el momento no se tienen registrados decesos de menores por las supuestas quimioterapias falsas que denunció Yunes Linares la semana anterior.

“Del tema central que son niños, pacientes con alguna enfermedad mortal, lo que hemos encontrado es que evidencia documental de algún caso que se registró en el 2010 y cuya conclusión avanzó hasta el año de 2012, no tenemos ninguna evidencia en este momento de afectación en niños pacientes”, declaró el Secretario de Salud.

Narro mencionó que las pruebas documentales que se revisaron hasta hoy no muestran esos resultados y dijo que en esta semana se podrán dar a conocer los resultados finales sobre la investigación de que medicamentos falsos fueron aplicados.

“Se trata de temas que se registraron entre 2010 y 2013, pero lo dije desde el principio, daremos información puntual que se registre y se presente, que pondremos a disposición de las autoridades competentes de cualquier situación anómala que se registre y tendremos que tomar las medidas preventivas internas, que recomendaremos a las autoridades”, expuso Narro Robles.

Finalmente, el funcionario del Gobierno Federal recomendó a los padres con niños en tratamientos de cáncer en el estado, que no desistan en los mismos, pues los medicamentos aplicados a los menores siempre han sido de calidad certificada.

“Nosotros no tenemos evidencia de algún fallecimiento a causa de esto. Nosotros estamos recabando la información de los expedientes clínicos y médicos y no nos consta, no tenemos evidencia de ningún otro sentido que yo sea el que estoy comentando”, puntualizó el ex Rector de la UNAM.

