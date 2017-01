Promueve Héctor Astudillo apoyos a empresarios en Guerrero

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que es vital en estos tiempos apoyar a los micro y pequeños empresarios de la entidad, para el progreso de su entidad.

“Yo supe que me iban a criticar por lo que iba presentar, pero me iban a criticar más por no hacer nada”, destacó Astudillo Flores durante la entrega de apoyos que realizó a micro y pequeños empresarios para la generación y conservación de empleos en el Estado.

El funcionario afirmó que su entidad saldrá adelante en la medida en que todos trabajen en el mismo ritmo.

“Por eso recientemente, el anuncio de las medidas van encaminada a fortalecer todo este tipo de organizaciones de apoyo a los empresarios (…) el gobernador tiene que estar atento y claro que es lo que está pasando en el estado, ya tenemos suficiente con el tema de inseguridad, como para que nos meteríamos en un cuarto sellado y no pudiéramos mirar a los alrededores”, enfatizó.

El Gobernador comentó que los beneficiaros deben tener la seguridad que este tipo de apoyos es con el mejor propósito, exhortando a los micro y pequeños empresarios a que los recursos otorgados sean utilizados correctamente.

Igualmente, Astudillo Flores comentó que uno de los propósitos de las medidas que presentó es apoyar al comercio local, el cual no solamente requiere inversión, sino también fomentar el consumo interno.

“Sepan ustedes que el Gobernador es el más interesado en ayudar, por eso mi interés en que la obra pública la hagan los guerrerenses, y hemos avanzado mucho”, añadió.

La entrega de estos apoyos, es con participación estatal, federal y municipal, y se beneficiarán micro empresarios de la Costa Chica, Costa Grande, Centro, Acapulco y Norte, para conservar más de 500 empleos y crear más de 250 nuevos empleos en diferentes rubros.

