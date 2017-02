Nuevo gasolinazo provocaría saqueos en Edomex: UNIDEM

La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) alertó que el nuevo “gasolinazo” anunciado para el 4 de febrero podría originar actos de violencia y saqueos como los ocurridos en enero pasado en la entidad.

Los empresarios mexiquenses señalaron que dichos actos dejaron pérdidas por más de dos millones de pesos a tiendas incorporadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

“Para las tiendas afiliadas a la ANTAD, que fueron saqueadas del 4 al 7 de enero, representó pérdidas por más de dos mil millones de pesos, más las ocasionadas por la reparación de las tiendas y las ventas perdidas. Hay que recordar que, en la mayoría de los casos, los seguros no pagaron, ya que se trató de actos vandálicos; a ello habrá que agregar las afectaciones del pequeño comercio formal y de algunos tianguis que también fueron saqueados y vandalizados”, apuntó el director general de la UNIDEM, Francisco Cuevas Dobarganes.

Precisó que ahorita no es momento de modificar los precios de los combustibles, pues hay inestabilidad social y podría verse como una provocación.

“Continúa latente la inestabilidad social, y aumentar el costo del combustible podría ser considerado como una provocación que ocasionaría problemas de inseguridad de graves proporciones con consecuentes pérdidas económicas a empresas comerciales y de servicios”, dijo Cuevas Dobarganes

Remarco que aunque reconocen que el alza se debe al incremento en los precios internacionales y a las fluctuaciones cambiarias, sin embargo, el gobierno federal debe hacer un esfuerzo para financiar ese boquete.

“Pensamos que el gobierno debe de hacer un esfuerzo en no incrementar los combustibles en este mes y financiar ese “boquete” con más recortes a programas de comunicación social y otros gastos que no son esenciales para el funcionamiento del país, por otro lado, no tenemos conocimiento de que se hayan diseñado protocolos de seguridad para contrarrestar otro fenómeno de saqueos como los de principios del año”, apuntó Cuevas Dobarganes. (Con información de Excélsior)

