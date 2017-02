Así asaltan en la autopista México- Puebla

“Veníamos de un funeral en Puebla cuando antes de llegar a la última caseta para entrar a la Ciudad de México nos asaltaron cuatro sujetos”, denuncia Sergio Aburto Sánchez.

Eran las 00:30 horas del 31 de enero cuando Sergio, su hermano y su mamá regresaban del entierro de su tía, quien radicaba en Puebla. Iban en el auto de Israel, un chofer de confianza de la familia.

“Mi mamá es una señora de 80 años, hipertensa y diabética, casi no camina, aún así teníamos que ir porque se murió la hermana de mi papá”.

Relata que salieron de la ciudad de Puebla a las 23:00 horas del lunes, por lo tanto la autopista estaba fluida y tranquila.

“Yo me quedé dormido, cuando me despertó un golpe seco y el chofer se orilló porque se había ponchado la llanta superior del lado derecho”.

El auto circulaba en el carril de alta cuando Israel vio que había dos piedras en el camino, una la alcanzó a esquivar, y la otra perforó el neumático. En ese punto de la carretera a la altura del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, estaba completamente oscuro y de lado derecho había arbustos y un pequeño monte.

“Israel y mi hermano se bajaron para cambiar la llanta, estaban en eso, cuando atrás de ellos, se acercaron varios hombres de manera sigilosa, uno de los sujetos sometió al chofer y otros se llevaron a mi hermano al monte. Lo perdí de vista.

De inmediato otro abrió la puerta del lado donde estaba mi mamá y comenzó a gritarnos y a decirnos con groserías que le diéramos dinero, celulares, joyas, todo lo que traíamos, sino iban a matar a los que estaban afuera”.

Sergio cuenta que el tipo intentó sacar a su mamá del auto, pero le dijo que no podía caminar porque estaba enferma, entonces el ladrón empezó a meterle mano para revisar si traía joyas. Le quitó una cadena del cuello y le arrancó un arete.

“Yo tenía mucho miedo, pensé que ahí quedábamos, no quería que nos mataran, y es que de todo pensé como se escuchan tantas cosas que pasan en las carreteras. Le di lo que traía, mi cartera con todas mis tarjetas y me celular. Traté de calmar a mi madre para que no le fuera a subir la azúcar del susto”.

Señala que aunque el asalto duró de entre 10 y 15 minutos, él sintió una eternidad. Además indica que en ese tiempo pasaron varios autos, pero ninguna patrulla.

“No supimos si traían alguna arma y no quisimos investigar, les dimos lo que traíamos para evitar que pasara algo más fuerte. Cuando se fueron, el sujeto que nos robó a mi mamá y a mí, me advirtió ‘si reportas, te chingamos después’”.

Los tipos se fueron así como llegaron, sigilosos, caminaron tranquilos, sin correr. Desaparecieron por el monte como si se los tragara la oscuridad.

Dice Sergio, que de los arbustos salió su hermano sano y salvo, quien después relató que lo tiraron al piso y alguien se subió encima de él para inmovilizarlo. A él le robaron una cadena, su reloj y dinero.

“Ya platicando con mi mamá y hermano creemos que los tipos fueron lo que pusieron las piedras, nos estaban cazando”.

El auto se incorporó a la autopista, pasaron el monte y una pequeña curva. Ahí ya había casas y dos minutos más adelante llegaron a la caseta de San Marcos. Ahí denunciaron el asalto.

“Encontramos a una patrulla y cuando hablamos primero con un oficial nos dijo ‘qué raro ya no están asaltando’ y el otro policía nos dijo que en esta zona eran comunes los asaltos y más en la noche. Ellos fueron los que nos pidieron levantar el reporte al 088, el número de Capufe”.

Después de unas horas, personal de Capufe se comunicaron con ellos para informarles que su reporte había ingresado y le estaban dando seguimiento.

Más denuncias

En páginas de Facebook y en el Twitter de Capufe, automovilistas denuncian que en esa zona de la autopista seguido asaltan a los automovilistas. Reportan que personas arrojan piedras a los parabrisas o colocan rocas u objetos que provocan la ponchadura de neumáticos, y así aprovechan para asaltar a sus ocupantes.

