Mueren dos personas por influenza en Hidalgo

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) confirmó la muerte de dos personas por el virus de la influenza, del cual, además, hasta la semana 5 de 2017, se registran 12 padecimientos.

Hasta el corte de la semana anterior se tenía ocho casos, sin ninguna defunción, a los cuales se sumaron cuatro nuevos que son atendidos en las distintas instituciones que conforman el sector salud (IMSS, ISSSTE, SSH y DIF), informó la dependencia estatal a través de un comunicado para notificar los dos decesos.

“Desafortunadamente, en una de las defunciones, el paciente acudió a solicitar atención después de seis días de haber iniciado el padecimiento”, justificó la SSH.

El segundo fallecimiento, reveló, “se trata de un menor de 5 años de edad sin vacunación contra la influenza estacional”.

Por lo anterior, la secretaría pidió a la población en general seguir nueve recomendaciones para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, entre las cuales se encuentra no automedicarse, reforzar las defensas de los niños y adultos mayores con alimentos y complementos altos en vitaminas A y C, así como vacunarse contra la Influenza Estacional, principalmente los grupos de riesgo (menores de 5 años, adultos de 60 años en adelante, embarazadas, personas con diabetes no controlada, obesidad grave, enfermedades del corazón, cáncer y VIH), así como el personal de salud.

Si se presenta cualquier sintomatología respiratoria, malestares como tos, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, fiebre, dificultad para respirar, solicitó que se acuda en las primeras 24 horas al médico para ser valorado.

Otra medida de prevención es en caso de presentar algún problema respiratorio, situación en la que no se acudir a lugares concurridos.

