Trump enseña a AMLO lo que no se debe de hacer: Alfonso Romo

Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 de Morena, afirmó que la situación política que actualmente vive el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente con los medios de comunicación, le está enseñando a López Obrador lo que no se debe de hacer de cara las elecciones de 2018.

“Eso es lo que no hay que hacer, nos está enseñado el presidente Trump que es lo que no debemos hacer, eso es un gran aprendizaje, no se gana nada confrontándonos con los medios”., dijo Romo

El representante de Morena adelantó que para finales de este 2017, el equipo de trabajo debe tener un bosquejo de lo que será la plataforma de campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Nuestra chamba es soportar su visión (de López Obrador), darle sentido realista, económico y estratégico y proponerle en los próximos ocho meses, para una vez teniendo este análisis, en diciembre o en enero, febrero, Morena presentará su plan racional, racionalizado después de haber pasado por todos estos equipos que estamos conformando”.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, Alfonso Romo dijo que ya no siente tan fuerte el miedo a López Obrador por parte de los empresarios como en el 2012.

“No te puedo decir que 100 por ciento, pero sí te puedo decir que es 80 % para ser muy claros, en todos lados”.

Romo también consideró que las condiciones están dadas para poder ganar las elecciones presidenciales de 2018 y que la ciudadanía se da cuenta que las propuestas son importantes.

Con información de Grupo Fórmula

