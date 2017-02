Presentan acusación formal contra Rodrigo Medina, ex gobernador de NL

La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León presentó la acusación formal en contra del ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz y tres de sus colaboradores por el delito de ejercicio indebido de sus funciones públicas.

Este cargo lo comparte con el ex secretario de Desarrollo Económico,Rolando Subirán, Celina Vilareal, ex subsecretaria de Inversión extranjera y el ex tesorero, Rodolfo Gómez, este último que también presenta cargos de delitos patrimoniales y peculado.

La carpeta judicial que se abrió desde enero de 2016 cuenta con al menos 80 pruebas que se aportaron para comprobar los delitos que se les atribuyen a cada uno de los implicados por los beneficios que le otorgaron a la empresa automotriz Kia.

De acuerdo con agentes ministeriales a cargo de la investigación, Medina de la Cruz es probable responsable de ejercicio indebido de funciones públicas.

Los abogados de los implicados contarán con 10 días hábiles para presentar las pruebas con las que pretendan desvirtuar las acusaciones.

El juicio y las indagatorias en contra de Medina de la Cruz siguen su curso por peculado y contra el patrimonio del estado por más de tres mil millones de pesos.

